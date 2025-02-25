KFC ve Pizza Hut İşçileri Eylemde! 'Kara Kışın Ortasında Açıkta Bırakıldık'

Yum Brands ile İş Gıda arasındaki anlaşmanın sona ermesinin ardından, KFC ve Pizza Hut çalışanları işsiz kaldı. Maaşlarını ve tazminatlarını alamadan işsiz kalan çalışanlar, İstanbul Beykoz’da bulunan iş Gıda Holding önünde bir basın açıklaması yaptı.

Maaş, tazminat gibi pek çok haklarını alamadan işsiz kalan KFC ve Pizza Hut çalışanları, eylemlerine devam ederken, çalışanlardan Güneş Güçlü, “Bize yapılan onca haksızlığı yapandan da bu haksızlığa göz yumanlardan da hesap soracağız. Sormazsak yuh olsun bize. Biz kara kışın ortasında açta, açıkta bırakıldık ve hiçbir yetkili çıkıp hiçbir açıklama yapmadı. Çalışma Bakanlığı nerede? Hükümetimiz nerede?” sorularını sordu.

7 BİN ÇALIŞAN AÇTA AÇIKTA KALDI

7 bin çalışanın kışın orasında ‘açta açıkta’ kaldığının altını çizen Güçlü, “Tedarik sorunları yaşadığımız dönemde restoranlarda rezillik çekerken mal indirip kaldıran, günlerce eve gitmeyen bize çıkıp ‘Gerekirse direksiyona kendim geçerim’ diyen İlkem Şahin, 1,5 yıl boyunca seni hiç görmedik. Yum Brands ile ters düştüğün, anlaşmaya varamadığın ilk anda 7 bin insanın hayatını ve hayallerini çaldın ama sana şeref sözü. 6 bin 999 değil, 7 bin kişinin tüm haklarını alana kadar durmayacağız, yılmayacağız, direne direne kazanacağız. Babam beni hiç utandırmadı. Ben de gelecekteki çocuklarımı utandırmamak için yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Kendilerine yapılan haksızlığa ve haksızlığa göz yumanlardan hesap soracaklarını belirten Güneş, “Biz kara kışın ortasında açta, açıkta bırakıldık ve hiçbir yetkili çıkıp hiçbir açıklama yapmadı. Çalışma Bakanlığı nerede? Hükümetimiz nerede? Biz buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza seslendik ama hiç kimse sesimizi duymuyor. Bizi neden bu kadar sahipsiz bırakıyorsunuz? Biz de bu devletin, bu vatanın milleti, çocukları değil miyiz?” dedi.

Kaynak: ANKA