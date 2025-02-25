İstanbul Boğazı'nda İlginç Anlar! Batman Sörf Yaptı, Örümcek Adam Scooter Kullandı

Bebek sahilinde bir kişi Batman kıyafetiyle sörf yaptı, bir başka ise Örümcek Adam kostümüyle scooter kullandı. O anları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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İstanbul Boğazı bugün ilginç görüntülere ev sahipliği yaptı. Beşiktaş Bebek sahilinde bir vatandaş, Batman kıyafetiyle sörf yaptı. Bu anları görenler, cep telefonlarıyla kayda almaya başladı. O sırada Spider Man ( Örümcek adam) kostümüyle scooter kullanan başka bir kişi de kameranın kadrajına girdi.

Cep telefonu kaydı alan kişinin iki çizgi film kahramanını aynı karede yakaladığı anlardaki şaşkınlığı kayda yansıdı. Görüntülerde Örümcek Adam kostümlü kişinin karadan, Batman kıyafetiyle sörf yapan kişinin denizden bir süre aynı hızda ilerlediği görülüyor.

Scooterla Batman'in hızına yetişen Örümcek Adam bir süre sonra denize atlıyor. Sörf yapan Batman de denize atlayarak yüzmeye başlıyor.

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Kaynak: DHA

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