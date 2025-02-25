Diyarbakır'da Vahşet! Annesini Katletti, Babasını Ağır Yaraladı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A., tartıştığı annesini öldürüp babasını ağır yaraladıktan sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da Vahşet! Annesini Katletti, Babasını Ağır Yaraladı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A. (25), sabah saatlerinde annesi Fener Ateş (70) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A., yanındaki tabancayla annesine ateş açarak öldürdü, ardından babası Necat Ateş'i (72) de ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Fener Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Necat Ateş ise göğsünden vurularak hastaneye kaldırıldı ve tedavisi sürüyor. Olayın ardından M.A. polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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