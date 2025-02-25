Türkiye’de Üretilen Dubai Çikolatasında Büyük Tehlike, Almanya Acil Olarak Toplatıyor

Almanya, Türkiye’de menşeli Miskets marka 100 gramlık Dubai çikolatasını piyasadan toplatma kararı aldı. Ürünün içeriğinde etikette belirtilmeyen susam tespit edildi. Susam alerjisi bulunan tüketiciler için ciddi sağlık riskleri taşıyan çikolata, ülke genelinde marketlerden ve online satış noktalarından geri çağrılıyor.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Türkiye’de Üretilen Dubai Çikolatasında Büyük Tehlike, Almanya Acil Olarak Toplatıyor

Almanya'da gıda güvenliği konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ülkenin Gıda Uyarı Sistemi, Miskets markasına ait 100 gramlık Dubai çikolatasının piyasadan acil olarak geri çekilmesi gerektiğini duyurdu. Geri çağırmanın nedeni, çikolatanın içeriğinde bulunan ancak ambalajında belirtilmeyen susam olarak açıklandı. Bu durumun özellikle susam alerjisi olan bireyler için ciddi bir sağlık riski oluşturabileceği belirtildi.

Almanya Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, susam alerjisi olan kişilerin bu çikolatayı kesinlikle tüketmemesi gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, susam alerjisinin oldukça tehlikeli olabileceğini ve farkında olmadan tüketildiğinde bazı kişilerde ölümcül reaksiyonlara yol açabileceğini belirtti. Uzmanlar, alerjik bireylerin tüketim sonrası kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen, mide bulantısı, kusma, ishal ve nefes darlığı gibi belirtiler yaşaması halinde derhal tıbbi yardım alması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Türkiye’de Üretilen Dubai Çikolatasında Büyük Tehlike, Almanya Acil Olarak Toplatıyor - Resim : 1

DÜNYADAKİ EN YAYGIN ALERJİLERDEN

Susam alerjisi, dünya genelinde en yaygın gıda alerjilerinden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle Avrupa'da gıda güvenliği kuralları oldukça sıkı olduğu için bu tür hatalar ciddi yaptırımlara tabi tutulabiliyor. Almanya'daki tüketici hakları koruma kuruluşları da gıda etiketlerinde alerjen içeriğin eksiksiz belirtilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak, üreticilere daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

PARA İADESİ YAPILACAK

Almanya’daki gıda güvenliği yetkilileri, geri çağırma kapsamında ürünü satın alan tüketicilerin herhangi bir fiş ya da fatura ibraz etmeksizin çikolatayı satış noktalarına iade edebileceklerini ve paralarını geri alabileceklerini açıkladı. Yetkililer, tüketicilerin sağlıklarının korunması adına bu tür geri çağırma işlemlerine hassasiyetle yaklaşmaları gerektiğini belirtti.

Bu geri çağırma yalnızca fiziksel satış noktalarıyla sınırlı kalmadı. Çikolatanın satıldığı Candy2Go adlı e-ticaret platformu da ürünü geri çağırma sürecine dahil edildi. Online alışveriş yapan müşteriler de ürünü iade ederek ücretlerini geri alabilecekler.

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Kaynak: Haber Merkezi

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