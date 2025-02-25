Antalya'da Feci Kaza! 1 Ölü, 3 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün virajda kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, araçta bulunan 41 yaşındaki Ersin Barcın olay yerinde hayatını kaybederken, diğer üç kişi yaralandı.

Olay, Alanya'nın Kestel Mahallesi Dimçayı mevkiinde dün gece saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri, sürücü Abdi Semih Y. ve yolcular Abdullah A. ve Senar S.'yi hastaneye kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA