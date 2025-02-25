Antalya'da Feci Kaza! 1 Ölü, 3 Yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde virajı alamayan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Kazada, araçta bulunan 4 kişiden 41 yaşındaki Ersin Barcın hayatını kaybetti. Diğer yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün virajda kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, araçta bulunan 41 yaşındaki Ersin Barcın olay yerinde hayatını kaybederken, diğer üç kişi yaralandı.
Olay, Alanya'nın Kestel Mahallesi Dimçayı mevkiinde dün gece saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri, sürücü Abdi Semih Y. ve yolcular Abdullah A. ve Senar S.'yi hastaneye kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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