İbrahim Kaboğlu ve 10 Üye Hakkında İddianame: 12 Yıla Kadar Hapis ve Siyasi Yasak İstemi
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında, “terör propagandası ve halkı yanıltıcı bilgi yayma” suçlamalarıyla 3 ila 12 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.
Savcılık iddianamesini tamamladı. Savcılık, baro yöneticilerine “Basın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlaması yöneltti. İddianamede ayrıca “Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak” suçlaması da yer aldı.
Savcılık, soruşturma kapsamında baro yöneticileri için 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianamede Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında siyasi yasak talebi de bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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