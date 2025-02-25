Kayıp Olarak Aranan 37 Yaşındaki Kadından Acı Haber

Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde üç gündür kayıp olarak aranan Pınar Akıncı’nın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Cep telefonu, Bolaman Irmağı üzerindeki demir köprüde bulunmuştu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonucu Akıncı’nın cenazesine ulaşıldı.

Son Güncelleme:
Kayıp Olarak Aranan 37 Yaşındaki Kadından Acı Haber

Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde üç gündür kayıp olarak aranan 37 yaşındaki Pınar Akıncı’nın cansız bedenine ulaşıldı. Yakınları, 22 Şubat akşamı eve dönmeyen Akıncı için kayıp ihbarında bulundu. Yapılan incelemelerde, cep telefonu sinyalinin ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi’nden geldiği tespit edilerek arama çalışmaları başlatıldı. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Akıncı’nın cep telefonu, Bolaman Irmağı üzerindeki demir köprüde bulundu.

DERE YATAĞINDA BULUNDU

Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü aramalar sonucunda, kaybolduktan üç gün sonra Akıncı’nın cenazesi, cep telefonunun bulunduğu köprüye yaklaşık 2,5 kilometre mesafedeki dere yatağında bulundu. Akıncı’nın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
ölüm Ordu kayıp
Son Güncelleme:
Dereceyi Arttırmadan Petekler Cayır Cayır Yanıyor, Faturalar Düşüyor! Sadece 1 Sünger Yetiyor Dereceyi Arttırmadan Petekler Cayır Cayır Yanıyor, Faturalar Düşüyor! Sadece 1 Sünger Yetiyor
Fenerbahçe'den Flaş Mourinho Açıklaması Fenerbahçe'den Flaş Mourinho Açıklaması
Ramazanda 1 kaşık Bile Tüketen Akşama Kadar Tok Kalıyor! Oruç Tutanlar Dikkat, Açlık Hissetmeyeceksiniz Ramazanda 1 kaşık Bile Tüketen Akşama Kadar Tok Kalıyor
Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti! Dört Çocuk Ürünü Toplatılıyor Dört Çocuk Ürünü Toplatılıyor
ÇOK OKUNANLAR
65 Bin TL’ye Kadar Yükseldi, Aidat Göçü Başladı! Ne Ev Sahipleri Ne Kiracılar O Detayı Bilmiyordu: Aidat Kiradan Fazla ise… 65 Bin TL’ye Kadar Yükseldi, Aidat Göçü Başladı! Ne Ev Sahipleri Ne Kiracılar O Detayı Bilmiyordu: A
İmamoğlu'na 'Sahte Diploma' Soruşturması: Avukatları Tek Tek Açıkladı! İşte O Belgeler... Avukatları Tek Tek Açıkladı! İşte O Belgeler...
Hem Esnek Çalışma Hem İkinci Emekli Maaşı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinyali Verdi: Bu Yıl Devreye Giriyor Hem Esnek Çalışma Hem İkinci Emekli Maaşı! Bu Yıl Devreye Giriyor
AKP’nin Erken Seçim Tarihi Kulislerden Sızdı, 360 Vekil Sınırı İçin Çarpıcı Hamle AKP’nin Erken Seçim Tarihi Kulislerden Sızdı, 360 Vekil Sınırı İçin Çarpıcı Hamle
Ünlü Dizide Büyük Kriz: Başrol Diziden Apar Topar Ayrıldı Ünlü Dizide Büyük Kriz! Başrol Diziden Ayrıldı