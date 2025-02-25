Kayıp Olarak Aranan 37 Yaşındaki Kadından Acı Haber

Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde üç gündür kayıp olarak aranan 37 yaşındaki Pınar Akıncı’nın cansız bedenine ulaşıldı. Yakınları, 22 Şubat akşamı eve dönmeyen Akıncı için kayıp ihbarında bulundu. Yapılan incelemelerde, cep telefonu sinyalinin ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi’nden geldiği tespit edilerek arama çalışmaları başlatıldı. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Akıncı’nın cep telefonu, Bolaman Irmağı üzerindeki demir köprüde bulundu.

DERE YATAĞINDA BULUNDU

Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü aramalar sonucunda, kaybolduktan üç gün sonra Akıncı’nın cenazesi, cep telefonunun bulunduğu köprüye yaklaşık 2,5 kilometre mesafedeki dere yatağında bulundu. Akıncı’nın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA