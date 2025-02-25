Fenerbahçe'den Flaş Mourinho Açıklaması

Dün akşam gerçekleşen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından “Rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu” açıklamasıyla spor camiasında fırtına estiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya ilişkin Fenerbahçe’den flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, Mourinho'nun söylemlerinin ırkçılıkla ilişkilendirilemeyeceği vurgulanarak, hukuki hakların kullanılacağı mesajı verildi.

'IRKÇILIKLA İLİŞKİLENDİRİLEMEZ'

Sarı- Lacivertli kulübün açıklamasında şu ifade yer verildi:

Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur. Teknik Direktörümüz José Mourinho’nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır.

Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere; José Mourinho’nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez.

'BU ACİZ BİR İFTİRA'

Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır. Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü.

Açıklama



Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur.



Teknik Direktörümüz José Mourinho’nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya… pic.twitter.com/nihZb1yMdP — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 25, 2025

Kaynak: Haber Merkezi