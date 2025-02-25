Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti! Dört Çocuk Ürünü Toplatılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ifşaları devam ederken Ticaret Bakanlığı da 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde inceledikleri ve insan sağlığına zararlı ürünleri duyuruyor. Ticaret Bakanlığı son olarak ise dört ayrı ürünü duyurdu.

Öz Tekstil'in ürettiği Sonöz Bebe 208 Model 8-9 Yaş Bolerolu Desenli Kız Çocuk Kıyafeti etiketiyle satılan 8-9 yaş bolerolu desenli kız çocuk kıyafetinde kullanılan kordon ve büzme ipleri kriterini karşılamadığı tespit edildi. Kıyafetin arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Milan Tekstil firmasının 0-3 yaş için üretilen kalın askılı zıbında da çıtçıtın koptuğu ve bu nedenle boğulmaya neden olabileceği tespitine yer verildi.

Hippıl Baby markasının yazlık kız çocuk takımında dekoratif kordonun uç kısmında 3 boyutlu süsleme tespit edildi; ayrıca kordonun 14 cm'den uzun olduğu belirtildi. Ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı alındı.

Özkaya Plastik markasının su tabancasında boğulma riski tespit edildi. Bu nedenle ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı alındı.

Kaynak: Haber Merkezi