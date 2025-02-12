Çocukların Sırtındaki Kimyasal! Bakanlık Açıkladı, Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehlikeye atan okul çantası için acil toplatma kararı aldı. Söz konusu çantanın kimyasal riski taşıdığı bildirildi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Çocukların Sırtındaki Kimyasal! Bakanlık Açıkladı, Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını ve canını tehlikeye atan ürünleri ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) duyurmaya devam ederken, listeye son olarak bir firmanın ürettiği okul çantası eklendi.

Çocukların Sırtındaki Kimyasal! Bakanlık Açıkladı, Toplatılıyor - Resim : 1

Liz Kırtasiye ve Tanıtım Mamulleri isimli firmanın ürettiği ‘Diakakiç’ markalı okul çantasında kimyasal riski tespit edildiği bildirildi. Güvensizliğin nedeninin ise, ürünün limit değerlerin üzerinde kurşun içermesi olduğu kaydedildi.

Çocukların Sırtındaki Kimyasal! Bakanlık Açıkladı, Toplatılıyor - Resim : 2

Bakanlık söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklandığı ve ürün hakkında toplatma kararı alındığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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