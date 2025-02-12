Alkollü Direksiyon Başına Geçti, Köprüden Uçtu
İstanbul Kağıthane'de alkollü sürücü neredeyse faciaya yol açacaktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, köprüden dere kenarındaki yürüyüş yoluna uçtu.
Kaza, 01.30 sıralarında Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Kağıthane Deresi üzerinde bulunan köprüde ilerleyen, Fırat Kaya idaresindeki 34 HDB 887 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu, yol kenarındaki çelik bariyere çarptı.
Bariyeri aşan otomobil, dere kenarında bulunan yürüyüş yoluna düşerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin yaptığı alkolmetre testinde 2.14 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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