Muhtarın Kahreden Ölümü

Manisa'da Alaşehir'in Bahçedere Mahallesinde 2014 yılından bu yana 3 dönemdir muhtarlık yapan, bekar ve evde tek başına yaşayan 55 yaşındaki Muhtar Nezir Ertürk'ten haber alamayan inşaat işçileri muhtarın ses vermemesine üzerine kapısını kırarak girdikleri evindeki yatak odasında baygın bir şekilde yattığını gördü. Muhtarı baygın bulan işçiler durumu hemen 112 Acil Çağrı merkezine iletti.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Muhtar Nezir Ertürk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri yatak odasında sobadan çıkarılmış yanar vaziyette kömür kovası buldu. Karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği düşünülen muhtarın cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından öğrenileceği açıklandı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: İHA