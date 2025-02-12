İstanbul'da Korkunç Kaza: Tır, Sürücüsünü Ezdi

Büyükçekmece’de tırı kontrol etmek için altına giren sürücü feci şekilde can verdi. Hareket eden tır, sürücüyü ezip karşı şeride geçti.

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İstanbul'da Korkunç Kaza: Tır, Sürücüsünü Ezdi

Büyükçekmece Çatalca Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeyken arızalanan 34 DLL 712 plakalı tırın sürücüsü K.Y., aracı emniyet şeridinde durdurdu. Arızayı kontrol etmek isteyen K.Y., aracın önüne geçerek, altına girdi.

Bu sırada tır kontrolsüz bir şekilde hareket etti. Sürücü K.Y., tırın altında kaldı. Sürücüsü olmadan hareket eden tır ise karşı şeride geçerek, yol kenarındaki bir iş yerine ait demir tellere çarptı.

İstanbul'da Korkunç Kaza: Tır, Sürücüsünü Ezdi - Resim : 1

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, sürücü K.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından K.Y.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı

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Kaynak: DHA

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