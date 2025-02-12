Silah Kaçakçılarına Operasyon, Gözaltılar Var
Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Siverek, Birecik, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde önceden tespit edilen adreslere operasyon gerçekleştirildi.
Ruhsatsız uzun namlulu silah bulundurduğu belirlenen şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1 piyade tüfeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu tüfek şarjörü, 5 tabanca şarjörü, 377 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alınırken başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA