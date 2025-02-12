Silah Kaçakçılarına Operasyon, Gözaltılar Var

Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Silah Kaçakçılarına Operasyon, Gözaltılar Var

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Siverek, Birecik, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde önceden tespit edilen adreslere operasyon gerçekleştirildi.

Silah Kaçakçılarına Operasyon, Gözaltılar Var - Resim : 1

Ruhsatsız uzun namlulu silah bulundurduğu belirlenen şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1 piyade tüfeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu tüfek şarjörü, 5 tabanca şarjörü, 377 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi.

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Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alınırken başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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Şanlıurfa kaçakçı Silah
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