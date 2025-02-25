Esnafa Verilen Söz Tutulmadı: Prim Gün Sayısının 7200'e Düşürülmesi İçin Kanun Teklifi

CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında esnaf, sanatkar ve çiftçilerin BAĞ-KUR prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne düşürülmesine ilişkin verdiği kanun teklifine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin ifadelerinin üzerinden 22 ay geçtiğinin altını çizen Gürer, “Küçük esnafın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz” sözünün halen gerçekleşmediğini hatırlattı.

Konuşmasında esnafın sorunlarını gündeme taşıyan Gürer, sosyal güvenlik sisteminin temel ilkesinin ‘sigortalılar arasında adaleti sağlamak’ olduğuna işaret eden Gürer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Küçük esnafın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz” sözünün üzerinden 660 gün geçmesine rağmen düzenlemenin Meclis’e getirilmediğini vurguladı.

'BU ADALETSİZLİK GİDERİLMELİ'

Konuya ilişkin kanun teklifini Meclis’e sunduğunu belirten Gürer, “Esnaf ve çiftçilerimizin bu yöndeki beklentilerinin bir an önce karşılanması için kanun teklifimiz komisyonlarda ele alınıp görüşülüp bu adaletsizlik giderilmelidir” dedi. Gürer, bu düzenlemenin kabul edilmesi halinde, esnaf ve sanatkârların daha iyi bir geleceğe sahip olmalarını destekleyeceğini söyledi.

Açıklamalarında esnafların sorunlarının arttığını söyleyen sözlerini verilerle destekledi ve “Mahalle bakkalı, kasabı, hatta fırını artık ayakta kalabilme mücadelesinin son noktasına ermişlerdir. Bu nedenle, başta küçük esnafı korumaya yönelik düzenlemeler içeren çalışmalar şarttır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi