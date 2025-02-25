Esnafa Verilen Söz Tutulmadı: Prim Gün Sayısının 7200'e Düşürülmesi İçin Kanun Teklifi

CHP'li Ömer Fethi Gürer, esnaf, sanatkar ve çiftçilerin BAĞ-KUR prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne düşürülmesine Meclis'e verdiği kanun teklifini gündeme getirdi. Gürer açıklamalarında esnafların karşı karşıya kaldığı sorunların arttığına vurgu yaptı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Son Güncelleme:
Esnafa Verilen Söz Tutulmadı: Prim Gün Sayısının 7200'e Düşürülmesi İçin Kanun Teklifi

CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında esnaf, sanatkar ve çiftçilerin BAĞ-KUR prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne düşürülmesine ilişkin verdiği kanun teklifine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin ifadelerinin üzerinden 22 ay geçtiğinin altını çizen Gürer, “Küçük esnafın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz” sözünün halen gerçekleşmediğini hatırlattı.

Konuşmasında esnafın sorunlarını gündeme taşıyan Gürer, sosyal güvenlik sisteminin temel ilkesinin ‘sigortalılar arasında adaleti sağlamak’ olduğuna işaret eden Gürer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Küçük esnafın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz” sözünün üzerinden 660 gün geçmesine rağmen düzenlemenin Meclis’e getirilmediğini vurguladı.

Esnafa Verilen Söz Tutulmadı: Prim Gün Sayısının 7200'e Düşürülmesi İçin Kanun Teklifi - Resim : 1

'BU ADALETSİZLİK GİDERİLMELİ'

Konuya ilişkin kanun teklifini Meclis’e sunduğunu belirten Gürer, “Esnaf ve çiftçilerimizin bu yöndeki beklentilerinin bir an önce karşılanması için kanun teklifimiz komisyonlarda ele alınıp görüşülüp bu adaletsizlik giderilmelidir” dedi. Gürer, bu düzenlemenin kabul edilmesi halinde, esnaf ve sanatkârların daha iyi bir geleceğe sahip olmalarını destekleyeceğini söyledi.

Açıklamalarında esnafların sorunlarının arttığını söyleyen sözlerini verilerle destekledi ve “Mahalle bakkalı, kasabı, hatta fırını artık ayakta kalabilme mücadelesinin son noktasına ermişlerdir. Bu nedenle, başta küçük esnafı korumaya yönelik düzenlemeler içeren çalışmalar şarttır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ömer Fethi Gürer CHP Recep Tayyip Erdoğan Prim
Son Güncelleme:
İkinci Ara Tatil 2025 Ne Zaman Başlayacak? İşte Ara Tatil Tarihleri İkinci Ara Tatil 2025 Ne Zaman Başlayacak? İşte Ara Tatil Tarihleri
CHP’li Gülcan Kış’tan Meclis’e 'Çukurova' Teklifi: Afet Bölgesi İlan Edilsin CHP’li Gülcan Kış’tan Meclis’e Çukurova Teklifi
İmamoğlu'na 'Sahte Diploma' Soruşturması: Avukatları Tek Tek Açıkladı! İşte O Belgeler... Avukatları Tek Tek Açıkladı! İşte O Belgeler...
3 Malzemeyle Pratik Kurabiye Tarifi! 15 Dakikada Hazır Oluyor, Yiyen Tadına Doymuyor 3 Malzemeyle Pratik Kurabiye Tarifi! 15 Dakikada Hazır Oluyor, Yiyen Tadına Doymuyor
ÇOK OKUNANLAR
65 Bin TL’ye Kadar Yükseldi, Aidat Göçü Başladı! Ne Ev Sahipleri Ne Kiracılar O Detayı Bilmiyordu: Aidat Kiradan Fazla ise… 65 Bin TL’ye Kadar Yükseldi, Aidat Göçü Başladı! Ne Ev Sahipleri Ne Kiracılar O Detayı Bilmiyordu: A
İmamoğlu'na 'Sahte Diploma' Soruşturması: Avukatları Tek Tek Açıkladı! İşte O Belgeler... Avukatları Tek Tek Açıkladı! İşte O Belgeler...
Hem Esnek Çalışma Hem İkinci Emekli Maaşı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinyali Verdi: Bu Yıl Devreye Giriyor Hem Esnek Çalışma Hem İkinci Emekli Maaşı! Bu Yıl Devreye Giriyor
AKP’nin Erken Seçim Tarihi Kulislerden Sızdı, 360 Vekil Sınırı İçin Çarpıcı Hamle AKP’nin Erken Seçim Tarihi Kulislerden Sızdı, 360 Vekil Sınırı İçin Çarpıcı Hamle
Ünlü Dizide Büyük Kriz: Başrol Diziden Apar Topar Ayrıldı Ünlü Dizide Büyük Kriz! Başrol Diziden Ayrıldı