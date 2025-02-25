CHP’li Gülcan Kış’tan Meclis’e 'Çukurova' Teklifi: Afet Bölgesi İlan Edilsin

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) bir kanun teklifi sundu. CHP’li Kış, Çukurova’daki don felaketinin tarımsal üretime büyük zarar verdiğini vurgulayarak, bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini talep etti.

'AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN'

Çiftçilerin emeğinin heba olduğunu belirten Kış “Çiftçiyi desteklemek sadece bir ekonomik zorunluluk değil, aynı zamanda bir gıda güvenliği meselesidir. Bu nedenle bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini ve üreticilere gerekli desteğin sağlanmasını ivedilikle talep ediyoruz” dedi.

'DEVLET DESTEĞİ SAĞLANMALI'

Sigortası olmayan çiftçilere herhangi bir ödeme yapılmadığını belirten Kış, şunları söyledi: Çiftçilerimiz, zaten zor koşullar altında üretim yapmaya çalışırken, bir de yüksek sigorta primleri nedeniyle korumasız bırakılıyor. İktidar, don afeti nedeniyle zarar gören çiftçiye bir darbeyi de TARSİM üzerinden vurmamalı. Yaşanan olağanüstü durum karşısında, sigorta şartı aranmaksızın tüm üreticilere devlet desteği sağlanmalıdır. Biz de bu nedenle kanun teklifimizi verdik.

Kaynak: Haber Merkezi