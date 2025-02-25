Tepkilerin Ardı Arkası Kesilmiyor... Yavuz Değirmenci'den Serap Yazıcı'ya Zehir Zemberek Sözler: 'Arkadaşların Sana Beddua Ediyor'

Gelecek Partisi'nden istifa etmesinin ardından apar topar AKP'ye katılan Antalya milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'a eleştiriler sürerken, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci, Halk TV canlı yayınında çok sert konuştu.

Kısa bir tweet ile Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyuran Yazıcı'nın hareketinin 'ahlaksız ve omurgasız' bir davranış olduğunun altını çizen Değirmenci, "O zaman gel Şehir Üniversitesi’ni yeniden ihya edelim. Sen Şehir Üniversitesi kapatıldığı için siyaset yoluna çıkmıştın. Ne olacak şimdi Şehir Üniversitesi? Senin 700 tane akademisyen arkadaşın var orada, hepsi sana beddua ediyor şu anda. 7000 tane öğrenci var. Mağdur olanlar var, personelleri saymıyorum. Gel bütün siyasi tartışmalar bir yana gel sadece Şehir Üniversitesi için bir adım at. Bunun bir politik tarafı yok" dedi.

Yazıcı'nın geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı eleştirileri hatırlatan Değirmenci, "Gelip mert bir şekilde açıklayacaksın. Erdoğan seni nasıl etkiledi. Gel bana anlat. Sen benim yerime milletvekili olmuş bir insansın. Biz aramızda seni temsilci olarak seçtik. Bu kadar emek verdik bedel ödedik. Sen gidip hançerliyorsun. Bu ikiyüzlü siyasete artık son ver" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının son bölümünde de Yazıcı'ya sert bir şekilde yüklenen Değirmenci, "Bu kadar seviyeyi düşürmeyin ya. Utanın kardeşim ya. Ahlaksızlıkla, Anayasa profesörü olmuşsun ama insan olamamışsın. Bu kadar net söylüyorum" dedi.

Kaynak: Halk TV