Serap Yazıcı Özbudun Kimdir? Serap Yazıcı Görme Yetisini Nasıl Kaybetti?
Gelecek Partisi’nin kurucularından ve Antalya Milletvekili olan Serap Yazıcı Özbudun, partisinden istifa ederek AKP’ye katıldı. Anayasa hukuku alanındaki çalışmalarıyla tanınan Yazıcı’nın hayatı ve görme yetisini nasıl kaybettiği ise merak konusu oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
23 Şubat 2025’te düzenlenen AKP 8. Olağan Büyük Kongresi’nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olarak seçilen Yazıcı’nın bu siyasi geçişi, kulislerde geniş yankı uyandırdı.
SİYASETTE YENİ DÖNEME ADIM ATTI
Antalya Milletvekili olarak görev yapan Serap Yazıcı Özbudun, uzun yıllara dayanan akademik kariyeri ve Gelecek Partisi’nin kurucu kadrosundaki rolüyle biliniyor. Gelecek Partisi’nden istifasının hemen ardından AKP’ye katılması, siyaset sahnesinde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.
SERAP YAZICI ÖZBUDUN KİMDİR?
1962 yılında Ankara’da doğan Serap Yazıcı Özbudun, Türkiye’nin önde gelen anayasa hukukçularından biri olarak kabul ediliyor. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1984 yılında mezun olan Yazıcı, akademik kariyerinde önemli çalışmalara imza attı. 1991-1992 yıllarında Bristol Üniversitesi’nde “Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş” konulu doktora araştırması yaptı ve 1995’te hukuk doktoru unvanını aldı.
2009 yılında profesörlük unvanını alan Yazıcı, “Demokratikleşme Sürecinde Türkiye” gibi eserleriyle akademik dünyada tanındı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 1998-2012 yılları arasında, ardından da İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı.
GÖRME YETİSİNİ NASIL KAYBETTİ?
Henüz 13 yaşındayken ailesiyle geçirdiği bir trafik kazasında annesini kaybeden Serap Yazıcı, bu kazada görme yetisini de kaybetti. Bu nedenle güneş gözlüğü kullanıyor.
SİYASİ KARİYERİ
2020 yılında Gelecek Partisi’nin kuruluşunda yer alarak İnsan Hakları Başkanı olarak görev yapan Yazıcı, 2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden Antalya Milletvekili olarak seçildi. Son olarak AKP’ye katılarak MKYK üyeliğine getirilen Yazıcı, siyaset sahnesinde yeni bir döneme adım attı.