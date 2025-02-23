Serap Yazıcı Özbudun Kimdir? Serap Yazıcı Görme Yetisini Nasıl Kaybetti?

SERAP YAZICI ÖZBUDUN KİMDİR?

1962 yılında Ankara’da doğan Serap Yazıcı Özbudun, Türkiye’nin önde gelen anayasa hukukçularından biri olarak kabul ediliyor. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1984 yılında mezun olan Yazıcı, akademik kariyerinde önemli çalışmalara imza attı. 1991-1992 yıllarında Bristol Üniversitesi’nde “Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş” konulu doktora araştırması yaptı ve 1995’te hukuk doktoru unvanını aldı.

2009 yılında profesörlük unvanını alan Yazıcı, “Demokratikleşme Sürecinde Türkiye” gibi eserleriyle akademik dünyada tanındı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 1998-2012 yılları arasında, ardından da İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı.