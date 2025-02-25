MHP Bu Hafta da Grup Toplantısı Yapmayacak

MHP, bu hafta da grup toplantısını gerçekleştirmeyecek. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık kontrollerinin ardından kısa sürede mesaiye başlayacağı duyurulmuştu. Ancak MHP’nin bu hafta da grup toplantısı yapmayacağı öğrenildi. Böylece, parti üst üste dört haftadır grup toplantısı yapmamış olacak.

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MHP Bu Hafta da Grup Toplantısı Yapmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat’ta hastaneye kaldırılmış ve 14 Şubat’ta tedavisinin tamamlandığı duyurulmuştu. 19 Şubat’ta yapılan parti açıklamasında ise Bahçeli’nin Ankara’ya döndüğü ve nekahet sürecinin ardından kısa süre içinde çalışmalarına başlayacağı belirtilmişti.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Bahçeli’nin sağlık durumu ve parti çalışmalarına dönüşüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, grup toplantısının bu hafta da yapılmayacağı duyuruldu.

Öte yandan, bugün TBMM’de DEM Parti’nin grup toplantısının saat 12.45’te, CHP’nin grup toplantısının ise 13.30’da yapılması planlanıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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