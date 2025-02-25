CHP'li Karasu'dan Liyakatsiz Atama Tepkisi: 'Kamuda Adeta Bir Çürümüşlük Yaşanıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma Bakanlığı'nda liyakatsiz atamaların devam ettiğini belirterek, eş, dost ve akraba ilişkilerinin ön plana çıktığını vurguladı. Karasu, CHP'nin önergelerine rağmen, bakanlıktaki liyakatsiz atamaların yanıtlanmadığını ve bu durumun kamuda adeta bir çürüme yarattığını ifade etti.

Onur Özovalı Onur Özovalı
CHP'li Karasu'dan Liyakatsiz Atama Tepkisi: 'Kamuda Adeta Bir Çürümüşlük Yaşanıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma Bakanlığı’ndaki liyakatsiz atamalar konusunda tepkisini yineledi. Karasu, Meclis’e verdiği önergelerin yanıtsız bırakıldığını belirterek, “Vatandaşlar her geçen gün derinleşen ekonomik krizin pençesinde yoksulluğun pençesindeyken, kamuda adeta bir çürümüşlük yaşanıyor” dedi. Ulaş Karasu, bakanlıkta eş, dost ve akraba ilişkilerinin liyakat yerine geçtiğini ve bunun kamu kurumlarını çalışamaz hale getirdiğini söyledi. Ayrıca, bakanlıkta liyakatsiz yöneticiler tarafından hazırlanan hava trafiğiyle ilgili yeni bir yönetmeliğin emniyeti tehlikeye attığını vurguladı.

HALKIN GERÇEK GÜNDEMİ EKONOMİ

Karasu, halkın gerçek gündeminin ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve adaletin bozulması olduğunu belirterek, AKP iktidarının ülkeyi getirdiği noktayı eleştirdi. Bakanlık ve kamu kurumlarında liyakat yerine sadakatin ve kişisel ilişkilerin ön plana çıktığını ifade eden Karasu, liyakatsiz atamaların çürüme yarattığını ve ülkenin kayıplara uğradığını söyledi. Karasu, bu durumun sadece bakanlıkla sınırlı kalmadığını, bütün kamu kurumlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Milyonlarca gencin iş ve atama beklediğini dile getiren Karasu, gençlerin umutlarını yurt dışına yönlendirdiğini ve ülkesinden kopmaya başladığını söyledi. "Bu iktidarın eş-dost-akraba atamaları, ülkemizi 15 Temmuz’a sürüklemedi mi?" şeklinde soran Karasu, liyakatsiz atamaların devletin güvenlik açıkları oluşturduğunu ve bunun sonuçlarının görüldüğünü belirtti. Ancak iktidarın aynı hataları tekrar etmeye devam ettiğini ifade etti.

LİYAKATSİZ ATAMALARI AÇIKLADI

Bakanlıkta yapılan bazı örnek atamaları da gündeme getiren Karasu, liyakatın göz ardı edildiğini vurguladı. Ayfer Kara, Murat Gül, Yücel Karadavut, Şevket Özalp, Tuncay Balcı ve Selami Yapıcı gibi isimler üzerinden yaptığı açıklamada, bu kişilerin liyakatsiz atamalarla önemli görevlere getirildiklerini, birçok olumsuz olayla anıldıklarını söyledi.

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