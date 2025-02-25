AKP’nin Erken Seçim Tarihi Kulislerden Sızdı, 360 Vekil Sınırı İçin Çarpıcı Hamle

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, kongre sürecini tamamlayan AKP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığını sağlayacak adımları atmaya hazırlanıyor. AKP'nin farklı partilerden milletvekili transferlerinin devam edeceği belirtilirken, kulislerde asıl amacın, 360 milletvekiline ulaşarak Meclis’ten erken seçim kararı çıkarmak olduğu konuşuluyor.

360 VEKİL İÇİN KULİSLER HAREKETLENDİ

Cumhur İttifakı ortaklarının Meclis’teki mevcut sandalye sayısı 324’e ulaşırken, Yeniden Refah Partisi'nin desteğiyle bu sayının 328’e çıkabileceği iddia edildi. Ancak seçim kararının alınabilmesi için 360 milletvekilinin onayı gerektiğinden, AKP’nin bağımsız milletvekilleriyle birlikte Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve İYİ Parti’den de bazı isimleri saflarına katmak için çalışmalar yürüttüğü öne sürüldü.

ERKEN SEÇİMDE İLK TARH

Muhalefetin erken seçim çağrılarına karşılık, AKP kulislerinde 2027 sonbaharına işaret edildiği öğrenildi. AKP'nin özellikle 7 Kasım 2027 tarihinin seçim için gündeme geldiği iddia edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi