Kan Donduran Saldırı! Trafikte Karşılaştığı Damadını Silahla Vurdu

Kocaeli'de Y.K. isimli şahıs, kavgalı olduğu damadı A.G.’yi trafikte karşılaşınca silahla vurdu. A.G. hastaneye kaldırılırken, olay yerinde kaçan saldırgan da yakalanıp gözaltına alındı.

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Kan Donduran Saldırı! Trafikte Karşılaştığı Damadını Silahla Vurdu

Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi, Şehit Arslan Kulaksız Caddesi üzerinde dün akşam bir saldırı meydana geldi. İddiaya göre, ailevi meseleler sebebiyle tartışan Y.K. ve damadı A.G., trafikte seyir halindeyken karşılaştı. Burada çıkan tartışmada Y.K., damadı A.G.’nin bulunduğu araca kendi otomobilinden ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği A.G. yaralandı, Y.K. ise olay yerinden kaçtı.

Kan Donduran Saldırı! Trafikte Karşılaştığı Damadını Silahla Vurdu - Resim : 1

OLAY YERİNDE 9 BOŞ KOVAN

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.G., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde 9 adet boş kovan buldu. Saldırıyı gerçekleştiren Y.K. polis ekiplerince yakalanıp, polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

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