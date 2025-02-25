İstanbul'da Sabah Trafiğinde Yoğunluk Yaşandı

İstanbul'da sabah saatlerinde, soğuk hava ve ara sokaklardaki buzlanmanın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da Sabah Trafiğinde Yoğunluk Yaşandı

Kentte çarşamba gününden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışının ardından gece sıcaklıkların düşmesiyle bazı bölgelerde buzlanma meydana geldi. Bu durum, özellikle ara sokaklarda ve caddelerde sürücülerin zorlanmasına neden olurken, araçların camları buz tuttu ve kaldırımlar kayganlaştı.

KÖPRÜLERDE VE ANA ARTERLERDE YOĞUNLUK

Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin Edirne yönünde arttı. Araçlar köprü girişlerinde güçlükle ilerledi.

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy-Pendik hattında trafik her iki yönde ağır seyretti. TEM Otoyolu’nda ise Çamlıca gişeler ile Sancaktepe arasında yoğunluk gözlendi.

Avrupa Yakası’na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik Uzunçayır Köprülü Kavşağı'ndan itibaren başlarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise yoğunluk Kozyatağı'ndan itibaren hissedildi. Ancak köprüler üzerinde akıcı bir trafik görüldü.

AVRUPA YAKASI'NDA YOĞUN GÜZERGAHLAR

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Ankara yönünde Zincirlikuyu-Mecidiyeköy ile Avcılar-Küçükçekmece arasında trafik ağır ilerledi. Haliç Köprüsü girişinde başlayan yoğunluk, Cevizlibağ’a kadar devam etti.

Basın Ekspres yolunda her iki yönde de yoğunluk yaşanırken, TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında trafik yavaş seyretti.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK YAŞANDI

İşe ve okula gitmek isteyenler metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında kalabalık oluşturdu. Altunizade metro ve metrobüs duraklarında vatandaşlar yoğunluk nedeniyle yavaş ilerlerken, ulaşım araçlarına binebilmek için sıraya girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, saat 08.45 itibarıyla trafik yoğunluğu Avrupa Yakası’nda yüzde 71, Anadolu Yakası’nda yüzde 85’e ulaşırken, kent genelinde yoğunluk oranı yüzde 78 olarak ölçüldü.

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Kaynak: AA

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