Yenidoğan Çetesi Davasında Flaş Gelişme! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 4 Tahliyeye İtiraz

Türkiye’nin yüreğini yakan ‘Yenidoğan Çetesi’ davasında flaş bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, davada dün 4 sanığın Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

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Türkiye’de çok sayıda ilde sağlıklı yenidoğan bebekleri hasta gibi gösterip, öldürdükleri bebekler üzerinden para kazanan ‘Yenidoğan Çetesi’ davasının dün gerçekleşen üçüncü duruşmasında, mahkeme 4 tutuklu sanık hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

Yenidoğan Çetesi Davasında Flaş Gelişme! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 4 Tahliyeye İtiraz - Resim : 1

4 SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme dün ara kararı açıkladı. Ambulans şoförü Hüseyin Gündüz, Birinci Hastanesi'nde Hasta Hizmetleri Müdürü olarak çalışan Emine Avcı, Okan Üniversitesi'nde müdür olarak çalışan Serdar Yüksel ve Reyap Hastanesi'nin medikal muhasebeci Funda Özen'in tahliyesine karar verildi.

Yenidoğan Çetesi Davasında Flaş Gelişme! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 4 Tahliyeye İtiraz - Resim : 2

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Bir sonraki duruşma 21 Nisan'a ertelenirken, Türkiye’nin konuştuğu davaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, davada dün 4 sanığın Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

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Türkiye’nin yüreğini yakan ‘Yenidoğan Çetesi’ davasında flaş bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, davada dün 4 sanığın Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

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Kaynak: İHA

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