'Yenidoğan Çetesi' Davasında Ara Karar Günü: 'Herkes Bize 'Bombayı Yutun, Patlayın' Diyor'

İstanbul ve Tekirdağ’da SGK’dan haksız kazanç sağlamak uğruna yenidoğan bebeklerin göz göre göre ölümüne neden olan ‘Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı davada ara karar bekleniyor. Davanın 3. duruşmasının 4. gününde ara karar açıklanması için mahkeme 2 saat ara verildi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

KURTLAR VADİSİNE ATIF

Duruşmada, tahliyesi için cumhuriyet savcısı Yavuz Engin’in makamında tehdit edildiği olaya ilişkin tutuklu sanık Tuğçe Toptemel’in avukatı da savunma yaptı. Toptemel’in avukatı savunmasında, davada Kurtlar Vadisi’ne yapılan atıfları hatırlarak "Bu dosyada çok fazla Kurtlar Vadisi'ne atıf yapıldı ben de bir replik söyleceğim o diziden şu şekilde; 'Ortada pimi çekilmiş bir bomba var herkes bize bombayı yutun ve patlayın' diyor. Biz ölmeyi göze aldık yanımızda kimi götüreceğiz onu düşünüyoruz. Benim müvekkilimi koçbaşı olarak kullandılar. Savcının tehdit edilmesi olayında müvekkilimin adı geçtiği için tahliye olamıyor” ifadelerini kullandı.

Toptemel’in tahliyesi en muhtemel isimler arasında yer aldığını savunan avukat, “Zira uzman görüşünde sorumlu dahi tutulmamış bu yönden tahliyesi çok mümkündü. Bu yapılmadı. Sonrasında bildiğiniz tehdit süreci ve videonun dolaşıma sokulması. Ben tehdit videosunu izlediğimde gerçekten Tuğçe’ye üzüldüm, bu yükü nasıl kaldıracağını düşündüm. Şu ana kadar da taşıdı” dedi.

Toptemel’in avukatı savunmasının devamında şunları kaydetti:

“O videoyu dikkatli izleyelim tehdit eden kişi başka kişilerden de bahsediyor. Bu tehdidi yapan kişinin muhtemelen müvekkili tahliye ettirmek istemesinin sebebi, müvekkilin zaten hukuki olarak tahliye olabilecek bir durumda olmasıydı. Bunu ise kendi yapmış gibi üstlenecek diğer tutuklu sanıklara ‘biz Tuğçe’yi tahliye ettirdik tahliye olmak isteyen avukatlara değil bize gelsin’ diyecekti.”

Duruşmaya sanık Tuğçe Toptemel’in avukatının savunmasının ardından ara karar için 2 saat ara verildi.

Kaynak: İHA