Bakan Murat Kurum'dan Nelbi Teyze'ye Duygulandıran Ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te daha önce konteyner kentte ziyaret ettiği Nelbi Yılmaz'ın TOKİ evine misafir oldu. Yaşlı kadın, Bakan Kurum'u büyük bir heyecanla karşıladı ve alnından öptü.

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6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler büyük bir yıkıma yol açtı. Depremlerin vurduğu illerden biri de Gaziantep oldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Nelbi Yılmaz depremlerin ardından konteyner kentte kalmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konteyner kentte karşılaştığı Nelbi Teyze'yi bu sefer TOKİ evinde ziyaret etti.

Bakan Murat Kurum'dan Nelbi Teyze'ye Duygulandıran Ziyaret - Resim : 1

Bakan Murat Kurum o anları sosyal medya hesabından, "Nelbi teyzemizle o günlerden bu günlere… Çok şükür" mesajıyla paylaştı.

Bakan Murat Kurum'dan Nelbi Teyze'ye Duygulandıran Ziyaret - Resim : 2

Nelbi Teyze, Bakan Kurum'u "Neredesin sen? 'Çadırda alnından öptüğün çocuk' dediler. Televizyondan tanıdım seni. 'Bakan o' dedim" sözleriyle karşıladı ve yine alnından öptü.

Bakan Kurum ise "Sana söz verdiğimi hatırlıyorsun değil mi? Bak o günlerden bu günlere geldik. Allah'a hamdolsun. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz" dedi.

Bakanlık ekipleri ise Nelbi Yılmaz'ın torunu küçük İpek'e doğum günü sürprizi yaparak pasta kesti.

Bakan Murat Kurum'dan Nelbi Teyze'ye Duygulandıran Ziyaret - Resim : 3

Bakan Murat Kurum'dan Nelbi Teyze'ye Duygulandıran Ziyaret - Resim : 4

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Kaynak: Haber Merkezi

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