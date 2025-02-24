Savaşın Üçüncü Yılında Ankara'da Kritik Temas, Cumhurbaşkanı Lavrov Görüşmesi Başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yılında kritik bir temasta bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yılında diplomatik temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü.
Kaynak: Haber Merkezi
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