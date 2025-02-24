Savaşın Üçüncü Yılında Ankara'da Kritik Temas, Cumhurbaşkanı Lavrov Görüşmesi Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yılında kritik bir temasta bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un görüşmesi başladı.

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Savaşın Üçüncü Yılında Ankara'da Kritik Temas, Cumhurbaşkanı Lavrov Görüşmesi Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yılında diplomatik temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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