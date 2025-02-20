Bebek Katilinin Avukatından Skandal Savunma! Savcıyı Hedef Aldı

Türkiye'yi sarsan 'Yenidoğan Çetesi' davasının bugün 3'üncü duruşması görüldü. Örgüt lideri Fırat Sarı'nın avukatı duruşmada skandal bir savunmaya imza attı. 'Tape kayıtları' dışında ortada bir delil olmadığını savunan avukat, savcıyı hedef alarak, "Müvekkilim ‘Bebek öldürdüysem ilk bebekten sonra soruşturmanın başlamalıydı. Eğer ben suçluysam beni takip edenler de suçludur' dedi. Niye bebek ölümlerini seyrettiler? Sanki bebeklerin prematüre doğması müvekkilimin suçu gibi lanse ediliyor" dedi.

Bebek Katilinin Avukatından Skandal Savunma! Savcıyı Hedef Aldı

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşmanın görülmesine 3'üncü gününde devam etti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

'SAVCI DELİL TOPLAMADI'

Duruşmada savunma yapan örgüt lideri Fırat Sarı'nın avukatı şöyle konuştu:

"Hazırlık aşamasında savcılığın tarafsız davrandığını düşünmüyorum. Bu yargılamada delilleri tartışıyor olmamız lazım ama tartışacak bir delil yok. Tape kayıtları üzerinden yürütülen bir soruşturma var. Başka hiçbir şey yok. Herhangi bir şüpheli ölüm varsa otopsi yapılmak zorunda. Bunu herkes biliyor ama hazırlık savcısı bunu istememiş. Mahkeme aşamasında otopsi raporlarının alınması lazım. Ne ile suçlandığımızı bilmemiz lazım. Açıkça görevi ihmal suçu var. Savcı delilleri toplamadı. 18 klasör dosyanın içinde müvekkilimi suçlayan bir delil yok.

'BEBEKLERİN PREMATÜRE DOĞMASI...'

Benim müvekkilim görüşmelerde ‘Her şeye baksınlar benim bir suçum yok' diyor. Ben ‘Müvekkilim hakkında dosyaya sunulmuş olan tüm tape kayıtlarını reddediyorum' desem ne yapacaksınız? Yargıtay ses kayıtlarının analizinin yapılması gerekiyor diyor. Müvekkilim savunmasında ‘Ben bebek öldürdüysem ilk bebek ölümünden sonra soruşturmanın başlaması gerekiyordu' dedi. Niye bebek ölümlerini seyrettiler, niçin delil toplamadılar? ‘Eğer ben suçluysam beni takip edenler de suçludur‘ diyor müvekkilim. Sanki bebeklerin prematüre doğması, 500 gram doğması müvekkilimin suçu gibi lanse ediliyor. Savcı tarafsız olmalı. Sanık lehine de bir şeyler yapması gerekiyor. Bu nedenle otopsi raporlarının alınması gerekiyor."

Kaynak: İHA

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