Hakan Fidan'dan G20'de Net 'Ukrayna' Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Ukrayna- Rusya savaşı, Filistin ve bir çok önemli konuya değindi. Adil ve kalıcı barışın Filistinlilerin topraklarından sürülmesiyle sağlanamayacağını belirten Fidan, Filistin topraklarının müzakere konusu olmadığını vurguladı. Ayrıca Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bitmesindeki tek yolun diplomasi olduğunun altını çizdi.

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Hakan Fidan'dan G20'de Net 'Ukrayna' Mesajı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın "Küresel Jeopolitik Durum" konulu oturumunda hitap etti.

Hakan Fidan'dan G20'de Net 'Ukrayna' Mesajı - Resim : 1

Çatışmaların, yakın tarihin herhangi bir noktasında olduğundan daha uzun süreli, yıkıcı ve yaygın hale geldiğini kaydeden Fidan, milyonlarca insanın yerlerinden edilmesinin, insani yardım sistemlerinin aşırı yük altında kalmasının ve ekonomik aksaklıkların yarattığı küresel kırılganlıkların devam ettiğini vurguladı.

Fidan, eş zamanlı olarak, özellikle yapay zeka ve robot teknolojisi alanındaki hızlı atılımların dünyayı yeniden tanımladığını ve çok taraflı kurumların değişen güç dinamikleri karşısında etkin kalabilmek için mücadele ettiğini belirterek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, son derece kutuplaşmış bir küresel ortamda barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getirememektedir." dedi.

Hakan Fidan'dan G20'de Net 'Ukrayna' Mesajı - Resim : 2

Bakan Fidan, "Adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın yolu, milyonlarca Filistinlinin topraklarından sürülmesi değildir. Filistinlilerin uğruna büyük fedakarlıklarda bulunduğu topraklar, müzakere konusu değildir. İki devletli çözüm gecikmiş ve kalıcı barışa giden tek yol olmaya devam etmektedir. Bu çözümün hayata geçirilmemesi, yalnızca çatışma döngüsünü devam ettirecektir." diye konuştu.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Öte yandan Suriye'deki son gelişmelerin "umut verdiğini" kaydeden Fidan, Suriye'de kapsayıcı ve temsili bir geçiş sürecine yönelik anlamlı adımların atıldığını dile getirdi.

Hakan Fidan'dan G20'de Net 'Ukrayna' Mesajı - Resim : 3

Fidan, şunları kaydetti:

"Tüm etnik ve dini gruplara eşit muamele edilmesi konusunda kesin bir kararlılık söz konusudur. ⁠Terörizmle mücadeledeki kararlılık, sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir. Bölge ülkelerinin endişeleri ele alınmaktadır. Kimyasal silahların kontrolü bir öncelik olmaya devam etmektedir. Suriye'nin toparlanmasının anlamlı bir şekilde ilerleyebilmesi için yaptırımların ön koşulsuz kaldırılması gerekmektedir."

Hakan Fidan'dan G20'de Net 'Ukrayna' Mesajı - Resim : 4

UKRAYNA'DA TEK YOL

Ukrayna'da diplomasinin "tek yol" olmaya devam ettiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bir taraftan diplomatik çözümü savunurken, aynı zamanda Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürdüğünü dile getirdi.

Fidan, Afrika'nın siyasi, ekonomik, sosyal, güvenlik ve insani alanlarda yapılan önemli yatırımlarla Türkiye'nin dış politikasının temel taşlarından biri haline geldiğini belirterek, Afrika'nın artan küresel etkisini memnuniyetle karşıladıklarını ve Türkiye'nin Afrika Birliğiyle stratejik ortaklığına olan bağlılığını bir kez daha teyit ettiklerini ifade etti.

Hakan Fidan'dan G20'de Net 'Ukrayna' Mesajı - Resim : 5

Bakan Fidan, "Türkiye, Afrika'nın küresel düzende hak ettiği yeri savunmaya ve çok taraflı sistemde sesinin daha çok duyulmasını sağlamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan'dan G20'de Net 'Ukrayna' Mesajı - Resim : 6

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu. Fidan, Ukrayna'da devam eden savaş ve dünya genelinde tırmanan insani krizlerin, çok taraflı işbirliğinin artırılmasına duyulan acil ihtiyacın altını çizdiğini belirtti.

Bakan Fidan, Türkiye'nin, Ukrayna'nın "toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan" bağlılığını kararlılıkla sürdürdüğü mesajını verdi.

Hakan Fidan'dan G20'de Net 'Ukrayna' Mesajı - Resim : 7

Türkiye'nin savaşın sona erdirilmesi için diplomasiye duyulan ihtiyacı vurgulamaya devam ettiğini belirten Fidan, "Savaşın her iki tarafının da katılımıyla kapsamlı bir barış sürecinin gecikmeksizin başlatılması gerekiyor." ifadesini kullandı. Fidan, Türkiye'nin, taraflar arasında kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşılması için müzakerelere tam destek vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

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Kaynak: AA

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Rusya - Ukrayna savaşı Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Rusya Suriye Ukrayna Filistin
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