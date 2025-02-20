ABD İstedi, Zelenskiy ve Kellog Toplantısı İptal Edildi
Ukrayna ve ABD arasındaki gerginlik sürerken yeni bir haber geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ABD’nin Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Kellog’un Kiev’de yapacağı basın toplantısı iptal edildi. Toplantının iptal edilmesinin sebebinin ise ABD tarafının isteği olduğu belirtildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Kiev'de yapacağı basın toplantısının, ABD tarafının isteğiyle iptal edildiği bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Sözcüsü Serhii Nikiforov, Kellogg ile Kiev'de düzenlenmesi planlanan basın toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.
Nikiforov, basın toplantısının, ABD tarafının isteğiyle iptal edildiğini duyurdu.
Kaynak: AA
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