Bu Görüntü İsrail’i Karıştırdı, Netanyahu İnsan İçine Çıkamadı
Hamas’ın İsrail saldırılarında öldüğünü iddia ettiği 4 İsrailli esirin cenazeleri İsrailli yetkililere teslim edilirken, görüntüler İsrail’de büyük tepkiye yol açtı. Cumhurbaşkanı Herzog, esirleri sağ döndüremedikleri için özür dilerken Başbakan Netanyahu, olası tepkilerden çekinerek son anda törene katılmaktan vazgeçti.
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes kapsamında Hamas’ın elinde esir tutulan dört İsraillinin cenazeleri bugün Hamas tarafından Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.
İSRAİL CENAZELERİ TESLİM ALDI
Kızılhaç ekipleri de ilerleyen saatlerde cenazeleri İsrailli yetkililere teslim ederken; cenazeler, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için bir sağlık merkezine naklediliyor.
HAMAS İSRAİLİ SUÇLADI
Hamas, cenazelerin teslim edilmesinin ardından yaptığı açıklamada esirlerin İsrail ordusunun yoğun saldırıları neticesinde hayatını kaybettiğini öne sürerken, esirleri yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtmişlerdi.
HERZOG’DAN ÖZÜR
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Gazze'deki 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etmesinin ardından, esirleri sağ döndüremedikleri için İsrail kamuoyundan ve esirlerin yakınlarından özür diledi.
Herzog, sosyal medya sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail devleti adına başımı öne eğiyor ve af diliyorum" ifadesini kullandı.
"Görevimizi yerine getiremediğimiz için özür dileriz" diyen Herzog, esirleri koruyamadıkları ve eve sağ döndüremedikleri için üzgün olduğunu belirtti.
NETANYAHU’DAN SON DAKİKA KARARI
Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, 4 İsrailli esirin cenazelerinin ordu tarafından teslim alındığı törene katılmaktan son anda vazgeçtiği öğrenildi.
Kanal 12'de yer alan habere göre, gelişi için sahada tüm hazırlıkların yapılması ve önlemlerin alınmasına rağmen Netanyahu son anda törene katılmama kararı verdi.
Netanyahu'nun bu kararı vermesinin gerekçesi olarak, esir ailelerinin protestosuyla karşılaşma ihtimali olduğu belirtildi.
Kaynak: AA