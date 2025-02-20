Çekya'da Alışveriş Merkezinde Korkunç Saldırı 2 Kişi Öldü

Çekya’da bir alışveriş merkezinde meydana gelen bıçaklı saldırıda iki kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıya ilişkin 16 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Hradec Kralove Bölge Polisi sözcüsü Iva Kormosova, konuya ilişkin açıklamasında saldırganın, saldırıdan 10 dakika sonra yakalandığını duyurdu.

Çekya polisi, "İhbardan sonraki birkaç dakika içinde olay yerinde olmamıza rağmen, her 2 kurban da müdahale ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayacak kadar ciddi yaralanmalara maruz kaldı" açıklamasını yaptı.

Başbakan Petr Fiala da yaptığı açıklamada kurbanların yakınlarına başsağlığı dilerken, söz konusu eylemi ‘anlaşılmaz ve korkunç’ olarak niteledi.

Saldırının nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.

Kaynak: İHA