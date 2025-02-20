ABD-Ukrayna Gerilimi Yükseliyor: Trump Bir Kez Daha 'Diktatör' Dedi, Zelenskiy'den Videolu Yanıt Geldi

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda karşılıklı açıklamalarda bulundu. Trump, Zelenskiy'i "diktatör" olarak nitelendirerek, Ukrayna'nın savaşı uzattığını ve ABD'nin gereksiz yere büyük miktarda para harcamaya ikna edildiğini iddia etti. Zelenskiy ise Trump'ın sözlerine sosyal medya üzerinden yanıt vererek, savaşın sona erdirilmesi konusunda ABD ve Avrupa'nın iş birliği içinde olması gerektiğini vurguladı. Zelenskiy, "En güçlüler dahil herkes Putin ve barış arasında seçim yapmalı." dedi.

"ABD'Yİ 350 MİLYAR DOLAR HARCAMAYA İKNA ETTİ"

Miami'de düzenlenen bir zirvede konuşan Trump, savaşın başlamasının ve devam etmesinin büyük ölçüde Zelenskiy ile önceki ABD Başkanı Joe Biden'a bağlı olduğunu savundu. Ukrayna'nın barış için yeterince çaba göstermediğini öne süren Trump, "Orta sınıf bir komedyen devlet başkanı, ABD'yi kazanılamayacak bir savaşa girmek için 350 milyar dolar harcamaya ikna etti" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Riyad'daki müzakerelerde Zelenskiy'in yer almamasını eleştirerek, bunun nedeninin Ukrayna'nın barış için somut adımlar atmaması olduğunu ileri sürdü.

TRUMP'TAN ZELENSKİY'E AĞIR SÖZLER

Trump, Zelenskiy'in Ukrayna'da halk desteğini kaybettiğini ve seçim yapmayı reddeden bir lider olduğunu iddia etti. Zelenskiy’in harekete geçmesi gerektiğini belirten Trump, "Harekete geçmeli ve hızlı hareket etmeli çünkü savaş yanlış yöne gidiyor" dedi. Ayrıca, Biden yönetiminin ve Avrupa’nın barış için hiçbir şey yapmadığını, Zelenskiy’in ise savaşın devam etmesini isteyerek ABD’den daha fazla mali destek sağlamaya çalıştığını öne sürdü.

TRUMP'IN 'DİKTATÖR' SÖZLERİNE YANIT

Zelenskiy, Trump’ın kendisini seçim yapmamakla suçlamasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Ukrayna halkının mücadelesine dikkat çeken Zelenskiy, Ukrayna ordusunun savaşmaya devam ettiğini ve Perşembe günü Trump’ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile görüşeceğini belirtti. Bu görüşmenin, Ukrayna’nın ABD ile olan ilişkileri açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Nihai hedeflerinin barış olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "ABD ve Avrupa ile birlikte barış daha güvenilir olabilir ve bu bizim ortak hedefimizdir" dedi.

Zelenskiy savaşın başından beri barışı sağlamak istediklerini ve bunu kalıcı bir çözüme kavuşturacaklarını ifade etti. Rusya’nın Ukrayna'yı bir daha işgal edemeyeceğinden emin olmak istediklerini söyleyen Zelenskiy, esaret altındaki Ukraynalıların evlerine döneceğini ve ülkesinin geleceğinin garanti altına alınacağını belirtti.

"BARIŞI SEÇMEYE DEĞER"

Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD’li Senatör Lindsey Graham ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmeler yaptığını açıkladı. Ortak çabalara olan güvenini dile getiren Ukrayna lideri, "Dünyadaki herkes için Putin’in ya da barışın yanında olmak bir seçimdir" dedi. "Barışı seçmeye değer" ifadelerini kullanan Zelenskiy, ABD ve Avrupa’nın desteğinin Ukrayna için hayati önem taşıdığını yineledi.

Kaynak: AA-İHA