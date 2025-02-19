ABD ve Ukrayna Arasında İpler Geriliyor! Trump'tan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İçin Sert Sözler
ABD ve Ukrayna arasında ipler gerilmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump "Seçime gitmemiş bir diktatör olan Zelenskiy elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek” diyerek sert sözler söyledi.
ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi hedef alan Trump, "Seçime gitmemiş bir diktatör olan Zelenski elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek” dedi.
Zelenskiy, ABD-Rusya görüşmelerine çekimser yaklaşmış ve Ukrayna'nın içinde olmadığı bir mutabakatı kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki ABD-Rusya görüşmelerine davet edilmeyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi savaşı bitirmemekle suçlamıştı. Zelenski ise ABD hükümetinin "Rus lider Putin'in izolasyondan çıkmasına yardımcı olduğunu" savunmuştu.
Kaynak: AA