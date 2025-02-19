ABD ve Ukrayna Arasında İpler Geriliyor! Trump'tan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İçin Sert Sözler

ABD ve Ukrayna arasında ipler gerilmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump "Seçime gitmemiş bir diktatör olan Zelenskiy elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek” diyerek sert sözler söyledi.

ABD ve Ukrayna Arasında İpler Geriliyor! Trump'tan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İçin Sert Sözler

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi hedef alan Trump, "Seçime gitmemiş bir diktatör olan Zelenski elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek” dedi.

Zelenskiy, ABD-Rusya görüşmelerine çekimser yaklaşmış ve Ukrayna'nın içinde olmadığı bir mutabakatı kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki ABD-Rusya görüşmelerine davet edilmeyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi savaşı bitirmemekle suçlamıştı. Zelenski ise ABD hükümetinin "Rus lider Putin'in izolasyondan çıkmasına yardımcı olduğunu" savunmuştu.

Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TeşekkürZelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TeşekkürDünya

Trump Ukrayna Savaşı İçin Hem Biden'ı Hem Zelenskiy'i Suçladı: Üç Yıl Önce BitirmeliydinizTrump Ukrayna Savaşı İçin Hem Biden'ı Hem Zelenskiy'i Suçladı: Üç Yıl Önce BitirmeliydinizDünya

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Ukrayna Donald Trump Volodimir Zelenskiy
Putin-Trump Ne Zaman Görüşecek? Kremlin'den Açıklama Geldi Putin-Trump Ne Zaman Görüşecek? Kremlin'den Açıklama Geldi
İngiltere'den Avrupa'ya Ukrayna-Rusya Çağrısı İngiltere'den Avrupa'ya Ukrayna-Rusya Çağrısı
Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş
Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi ! Türkiye'ye Girişi Engellendi İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a Çok Sert Yanıt! 'Haddini Aştı, Buram Buram Provokasyon Kokuyor' TÜSİAD Sessizliğini Bozdu, Yaylım Ateşine Tuttu
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
'CHP Kurultayı'nın İptal Davasında Flaş Karar 'CHP Kurultayı'nın İptal Davasında Flaş Karar
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a da Soruşturma TÜSİAD Başkanı'na da Soruşturma