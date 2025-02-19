ABD ve Ukrayna Arasında İpler Geriliyor! Trump'tan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İçin Sert Sözler

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi hedef alan Trump, "Seçime gitmemiş bir diktatör olan Zelenski elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek” dedi.

Zelenskiy, ABD-Rusya görüşmelerine çekimser yaklaşmış ve Ukrayna'nın içinde olmadığı bir mutabakatı kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki ABD-Rusya görüşmelerine davet edilmeyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi savaşı bitirmemekle suçlamıştı. Zelenski ise ABD hükümetinin "Rus lider Putin'in izolasyondan çıkmasına yardımcı olduğunu" savunmuştu.

Kaynak: AA