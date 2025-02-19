İngiltere'den Avrupa'ya Ukrayna-Rusya Çağrısı

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından Avrupa ülkelerine Ukrayna-Rusya savaşının bitmesine ilişkin çalışmaların yapılması için Trump'a destek çağrısı yapıldı.

Johnson, X'ten yaptığı paylaşımlarda, Avrupalı liderlerin Trump hakkında "skandal yaratmayı bırakması" gerektiğini belirterek "Biz Avrupalılar Trump hakkında skandal yaratmayı ne zaman bırakacağız ve bu savaşı bitirmek için ona yardım etmeye başlayacağız?" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'YI HAREKETE GEÇİRMEK İÇİN YAPILDI'

Trump'ın Ukrayna'ya ilişkin sözlerinin tarihsel doğruluk amacı taşımadığını, aksine Avrupa'yı harekete geçirmek için yapıldığını öne süren Johnson, Avrupa'da dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya destek amacıyla kullanılması gerektiğini savundu.

"Özellikle ABD, başta Belçika'da olmak üzere 300 milyar dolarlık dondurulmuş Rus varlığını göz önüne alabilir. Bu para Ukrayna'ya ödeme yapmak ve ABD'nin desteğini telafi etmek için kullanılabilir ve kullanılmalıdır." ifadelerini kullanan Johnson, ayrıca Avrupa'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in parasının serbest bırakılmasını neden engellediğini sorguladı.

Avrupa ülkelerini dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın yararına kullanılmasına izin vermeye çağıran Johnson, "ABD, Belçika, Fransa ve diğer ülkelerin bunu engellediğine inanıyor. Bu, çok saçma. Ciddi ve hızlı olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan, Trump'ın "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin onay oranının yüzde 4 olduğu" yönündeki iddialarına da değinerek "Elbette Zelenskiy'nin oy oranı yüzde 4 değil. Aslında Trump'ınkiyle hemen hemen aynı." değerlendirmesinde bulundu.

- ABD ve Rusya heyetleri Riyad'da bir araya geldi

ABD ve Rusya heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirme ve Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırma konularını görüşmek üzere, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.

Bu toplantı, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta yaptığı ve 1,5 saat süren telefon görüşmesinin ardından gerçekleşmişti.

Üst düzey heyetlerin, dün Riyad'daki görüşmeleri 4,5 saat sürmüş ve taraflar, Ukrayna konusunda ilerleyen süreçte temaslarını sürdüreceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA