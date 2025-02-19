Putin-Trump Ne Zaman Görüşecek? Kremlin'den Açıklama Geldi

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşeceği tarih ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, iki liderin görüşmesinin bu ay sonundan önce gerçekleşebileceği belirtildi.

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Putin-Trump Ne Zaman Görüşecek? Kremlin'den Açıklama Geldi

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin-Trump görüşmesinin hazırlanmasının zaman alacağı, ancak görüşmenin, bu ayın sonundan önce gerçekleşebileceği aktarıldı.

Rus basınında, ikili görüşmenin yakın bir zamanda gerçekleşme ihtimalinin ABD’nin Avrupalı müttefiklerini endişelendireceğinden söz edildi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump ile yüz yüze görüşmesi beklenen ilk Avrupa lideri olacak. Trump ve Starmer görüşmesinin, Putin ile yapılacak görüşmeden önce gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA-ANKA

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