Japonya’da Eski Başbakana Suikastta Karar Çıktı, Saldırgana 10 Yıl Hapis Cezası

2023 yılında Japonya'da eski Başbakan Kişida Fumio’ya saldıran şüpheli "Görevdeki bir başbakanı hedef alarak halk arasında endişeye neden olmakla" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Japonya’da Eski Başbakana Suikastta Karar Çıktı, Saldırgana 10 Yıl Hapis Cezası

Japonya’da 15 Nisan 2023 tarihinde, dönemin Başbakanı Kişida Fumio, Wakayama'da seçim konuşması yaptığı sırada duyulan patlama sesi panik yaratmış, kürsü çevresine sis bombası fırlatıldığı ortaya çıkmıştı.

Japonya’da Eski Başbakana Suikastta Karar Çıktı, Saldırgana 10 Yıl Hapis Cezası - Resim : 1

10 YIL HAPİS CEZASI

İki kişinin yaralandığı saldırı sonrasında gözaltına alınan şüpheli Kimura Ryuji için mahkeme kararını verdi. Mahkeme, 25 yaşındaki saldırgana "Görevdeki bir başbakanı hedef alarak halk arasında endişeye neden olmakla" suçundan dolayı 10 yıl hapis cezası verdi.

Japonya’da Eski Başbakana Suikastta Karar Çıktı, Saldırgana 10 Yıl Hapis Cezası - Resim : 2

Kaynak: AA

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Kişida Fumio Japonya Suikast
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