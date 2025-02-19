Japonya’da Eski Başbakana Suikastta Karar Çıktı, Saldırgana 10 Yıl Hapis Cezası
2023 yılında Japonya'da eski Başbakan Kişida Fumio’ya saldıran şüpheli "Görevdeki bir başbakanı hedef alarak halk arasında endişeye neden olmakla" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Japonya’da 15 Nisan 2023 tarihinde, dönemin Başbakanı Kişida Fumio, Wakayama'da seçim konuşması yaptığı sırada duyulan patlama sesi panik yaratmış, kürsü çevresine sis bombası fırlatıldığı ortaya çıkmıştı.
10 YIL HAPİS CEZASI
İki kişinin yaralandığı saldırı sonrasında gözaltına alınan şüpheli Kimura Ryuji için mahkeme kararını verdi. Mahkeme, 25 yaşındaki saldırgana "Görevdeki bir başbakanı hedef alarak halk arasında endişeye neden olmakla" suçundan dolayı 10 yıl hapis cezası verdi.
Kaynak: AA
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