Atilla Yeşilada Uyarmıştı: Rekor Yükselecek
Orta Doğu’da yükselen tansiyon ve ABD'nin askeri müdahalesi, petrol piyasalarını hareketlendirdi. Ekonomist Atilla Yeşilada’nın haftalar önce dile getirdiği senaryo gerçekleşti. ABD’ye ait savaş uçaklarının İran’a ait 3 nükleer tesisi bombalaması sonrası gözler pazartesi günü Brent petrol fiyatlarına çevrildi.
Kaynak: Sözcü
Brent petrol fiyatı, İsrail-İran hattındaki çatışmalar sonrası 80 dolar seviyesine yaklaştı. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye’de akaryakıt ürünlerine zam geldi. Benzinin litre fiyatına 1,51 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,30 TL zam yapıldı. Motorin fiyatları 55 lirayı geride bırakırken, yeni artışların kapıda olduğu belirtiliyor.
YEŞİLADA UYARMIŞTI: 85-90 DOLAR BANDINA TIRMANABİLİR
Ekonomist Atilla Yeşilada, ABD’nin çatışmalara doğrudan müdahil olması halinde petrol fiyatlarının 85-90 dolara kadar yükseleceğini öngörmüştü. Beklenen senaryo gece saatlerinde gerçekleşti. İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesisleri ABD uçakları tarafından hedef alındı.
MOTORİNDE 60 LİRA SENARYOSU MASADA
Ekonomistlere göre, Brent petrol fiyatı 90 dolara ulaşırsa Türkiye’de motorin fiyatı 60 lirayı geçebilir. Petrol ve döviz kuruna bağlı olan akaryakıt ürünlerindeki her artış, doğrudan enflasyonu tetikleme potansiyeli taşıyor. Uzmanlar, fiyat baskılarının sadece ulaştırma değil, gıda ve sanayi gibi birçok alana da yayılacağı uyarısında bulunuyor.
PAZARTESİ KRİTİK GÜN
Küresel piyasalar ve Türkiye ekonomisi açısından kritik bir haftaya giriliyor. ABD'nin müdahalesi sonrası Brent petrol fiyatlarında yaşanacak hareketlilik, yeni zamların belirleyicisi olacak. Gözler şimdi uluslararası piyasalarda verilecek ilk tepkiye çevrildi.