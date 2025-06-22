Atilla Yeşilada Uyarmıştı: Rekor Yükselecek

MOTORİNDE 60 LİRA SENARYOSU MASADA

Ekonomistlere göre, Brent petrol fiyatı 90 dolara ulaşırsa Türkiye’de motorin fiyatı 60 lirayı geçebilir. Petrol ve döviz kuruna bağlı olan akaryakıt ürünlerindeki her artış, doğrudan enflasyonu tetikleme potansiyeli taşıyor. Uzmanlar, fiyat baskılarının sadece ulaştırma değil, gıda ve sanayi gibi birçok alana da yayılacağı uyarısında bulunuyor.