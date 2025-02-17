ABD Başkanı Trump: Putin ve Zelenskiy Savaşı Bitirmek İstiyor

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla Suudi Arabistan'da görüşmeler yapılacağını duyurmuştu. Trump'tan konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi. Palm Beach Uluslararası Havaalanı’nda basın mensuplarına konuşan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin savaşı sona erdirmek istediğini belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının önlenebilir olduğunu vurgulayan ABD Lideri, barış için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Putin ile yakın zamanda görüşebileceğini dile getiren Trump, "Henüz net bir tarih belirlenmedi ama çok yakında olabilir" dedi. Rusya’nın savaşın sona ermesini istediğini düşündüğünü belirten Trump, "Bence Putin artık durmak istiyor. Bu yönde işaretler görüyorum" ifadelerini kullandı. Rus ordusunun tarih boyunca büyük savaşlar kazandığını hatırlatan Trump, "Hitler’i ve Napolyon’u yendiler, savaşmayı iyi biliyorlar. Ancak şimdi sona erdirmek istediklerini düşünüyorum" dedi.

Putin’in Ukrayna’nın tamamını ele geçirmek isteyip istemediği sorusuna ise Trump, "Bence ilerlemek yerine durmayı tercih ediyor. Çünkü devam etmesi büyük bir sorun olurdu ve buna izin verilemez" yanıtını verdi. Ukrayna lideri Zelenskiy’nin de savaşın sona ermesini arzuladığını belirten Trump, "Her iki taraf da bir an önce barış istiyor" dedi.

Kaynak: İHA