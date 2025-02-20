AK Parti Kurmayları Emekliyi Kızdıracak: Asgari Ücret Talebine 'Güldüler'

Emeklilerin merakla beklediği ikramiyelerine zam yapılmasına ilişkin haber AK Parti’den geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bu hafta Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplanamadığını belirten AK Parti kurmayları, “Hafta başında tüm maliyetleriyle değerlendirilecek” dedi. Öte yandan muhalefetin 'Bayram ikramiyesi asgari ücret kadar olsun' talebine 'güldüklerini' söyleyen kurmaylar, "Kafanıza göre ‘şu kadar olsun’ diyemezsiniz" ifadelerini kaydetti.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
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AK Parti Kurmayları Emekliyi Kızdıracak: Asgari Ücret Talebine 'Güldüler'

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

2024 yılı itibarıyla yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin 500 veya 4 bin liraya çıkarılması bekleniyor. Ancak emeklilerin bayram ikramiyelerine yapılacak zam haftaya kaldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cuma günü toplanacağı açıklanan EKK’nın toplantısı, önümüzdeki hafta başına ertelendi.

Konuya ilişkin bilgi veren AK Parti Kurmayları, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan DOKAP toplantısına giden ekonomi kurmaylarının kar yağışı nedeniyle Ankara’ya dönemediğini belirterek, toplantının haftaya ertelendiğini ifade ettiler.

BAYRAM İKRAMİYELERİNE HAVA MUHALEFETİ

Halen Türkiye’de 16 milyon 600 bini aşkın emekli olduğunu hatırlatan AK Parti kurmayları şu değerlendirmeyi yaptılar:

“Hava muhalefeti dolayısıyla EKK iptal oldu. Pazartesi ya da Salı günü bir araya geliriz. Bu konuyu konuşacağımız tüm kabine üyeleri ve yöneticiler hava muhalefetine takıldı.

'ASGARİ ÜCRET OLSUN DİYORLAR, GÜLDÜM'

İlk olarak bütçe imkanlarına bakacağız. Bütçe imkanları yoksa artıramayız ki. Bütçe olmadan öyle kafanıza göre, muhalefet gibi ‘Şu kadar olsun’ diyemez. 'Asgari ücret olsun' diyorlar, güldüm. Asgari ücret olsun da, yılda iki ikramiye var. 22 artı 22 bin maliyeti 44 bin lira. Şu anda 16 milyon 600 kişi emekli. İki bayramda, çarpı 44. Yaklaşık 800 milyar TL. Böyle bir parayı karşılayacak bütçe yok. 3 bin liranın bile maliyeti 107 milyar lira. İki bayram için bütçeye yansıyacak rakamları iyi hesaplamak ve karşılığına bakmak lazım.”

Kaynak: Haber Merkezi

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