Eğitime Beyaz Engel: İşte Kar Tatili Olan İller

Altay kar fırtınası yurdu terk etti ancak kar yağışı bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor. Çok sayıda ilde eğitime 1 gün ara verildi.

İşte 25 Şubat Salı günü kar tatili olan iller...

ARDAHAN

Ardahan'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezine bağlı köylerde ve taşımalı eğitime bugün ara verildi. Posof ilçesinde de taşımalı eğitime ara verildi.

SİNOP

Sinop’ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, önleyici tedbir olarak il merkezi ile Gerze, Erfelek, Boyabat, Ayancık, Türkeli ve Dikmen ilçelerindeki tüm okullarda, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime 25 Şubat Salı günü ara verildiği aktarıldı.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

Sinop Üniversitesi tarafından kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı birimlerde bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Üniversieden yapılan açıklamada, il merkezi, Gerze, Ayancık, Boyabat, Durağan ve Türkeli birimlerinde eğitim öğretime bugün ara verildiği aktarıldı.

VAN

Van'da bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile çocuğu kreşe ve anaokuluna giden annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

RİZE

Rize'de tüm eğitim kurumlarında kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ARTVİN

Artvin'de etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle tüm okullarda bugün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunanlar ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

TRABZON

Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAMSUN

Samsun'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 25 Şubat Salı günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacak.

ORDU

Ordu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Kaynak: AA