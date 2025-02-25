Maydonoz Döner Operasyonu Genişliyor: 9 Kişi Daha Tutuklandı

Maydonoz Döner soruşturması genişliyor. Antalya merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonun ardından Tokat'ta restoran zincirine yönelik başlatılan soruşturmada 9 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maydonoz Döner Operasyonu Genişliyor: 9 Kişi Daha Tutuklandı

Tokat'ta FETÖ/PDY'ye finansman sağlandığı iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Maydonoz Döner üzerinden örgüte para akışı sağlandığı tespit edildi. 21 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 13 kişiden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, restoranla bağlantılı kişiler aracılığıyla "himmet" toplandığı, terör örgütüyle yoğun para trafiği bulunduğu ve para akışının ticari izahı olmayan yöntemlerle örgüt mensuplarına aktarıldığı belirlendi.

Maydonoz Döner Operasyonu Genişliyor: 9 Kişi Daha Tutuklandı - Resim : 1

Gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Maydonoz Döner Operasyonu Genişliyor: 9 Kişi Daha Tutuklandı - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Maydonoz Döner’e yönelik Antalya merkezli 32 ilde operasyon düzenlenmişti. Restoran zinciri üzerinden terör örgütü FETÖ'ye finans sağladığı belirlenen 126 kişi tutuklanmıştı. Aydın'da gerçekleştirilen operasyonda ise 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Kaynak: İHA

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