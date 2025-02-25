Zatürre Teşhisinden 1 Gün Sonra Öldü

Kocaeli’nin Derince ilçesinde zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki Oya Öztürk, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

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Zatürre Teşhisinden 1 Gün Sonra Öldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Deniz Mahallesi Şehit Hasbi Sokak’ta yaşayan Oya Öztürk, üç gün önce evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Burada zatürre teşhisi konulan ve durumu ağırlaşan Öztürk, yoğun bakıma alındı ancak tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Bir çocuk annesi Oya Öztürk’ün cenazesi, dün öğle namazını takiben Derince Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitler Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynak: İHA

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