Maydonoz Döner'e FETÖ Soruşturmasında Yeni Gelişme: Aralarında Hakimler de Var

Maydonoz Döner’e yönelik FETÖ operasyonlarda yakalanan 77 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında eski hakimler ve kamu görevlilerinin de olduğu bildirildi.

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Maydonoz Döner'e FETÖ Soruşturmasında Yeni Gelişme: Aralarında Hakimler de Var

Maydonoz Döner’e yönelik FETÖ operasyonlarda gözaltına alınan 77 şüphelinin adliyeye sevk edildiği bildirildi. Adliyeye sevk edilen isimler arasında FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin de bulunduğu bildirildi.

Döner şirketinin yönetim kurulu başkanı Ö.Ş. ve 6 yönetim kurulu üyesinin de bulunduğu şüpheliler adliyeye getirilirken yoğun güvenlik önlemleri alındı.

HER ŞEY CİMER'E GÖNDERİLEN MEKTUBUYLA BAŞLADI

Soruşturmaya ilişkin ortaya çıkan detaylarda, restoran zincirinin şubelerinden birinde çalışan R.Ö. isimli kişiye, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı anlaşılınca ciro düşüşü, iş yeri dağınıklığı gibi bahanelerle mobbing uygulandığı öne sürülmüştü.

R.Ö. isimli kişinin ciro artışları ve kamudan ihraç edilen FETÖ şüphelilerinin toplantılar yaptığına ilişkin CİMER’e bir itiraf mektubu yazdığı ortaya çıkmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin açıklamasında, 31 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-40 operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Maydonoz Döner'in Şubelerinde FETÖ Ağı Nasıl İşledi? Eski Çalışanı İtiraf EttiMaydonoz Döner'in Şubelerinde FETÖ Ağı Nasıl İşledi? Eski Çalışanı İtiraf EttiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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