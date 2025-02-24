Maydonoz Döner'e FETÖ Soruşturmasında Yeni Gelişme: 126 Kişi Tutuklandı
Antalya merkezli 32 ilde Maydonoz Döner’e yönelik operasyon düzenlenmişti. Maydonoz Döner restoran zinciri üzerinden FETÖ'ye finans sağladığı belirlenen 126 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle, Antalya merkezli olarak 31 ilde düzenlenen 'Kıskaç-40' operasyonunda, ünlü restoran zinciri Maydonoz Döner üzerinden silahlı terör örgütü FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen toplam 353 şüpheli gözaltına alınmıştı.
15 KİŞİ TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu kapsamında 4'ü kamu çalışanı toplam 126 kişi tutuklandı. 156 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Emniyetteki 1 şüphelinin ise sağlık sorunları nedeniyle adliyeye sevkinin yapılamadığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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