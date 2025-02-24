Maydonoz Döner'e FETÖ Soruşturmasında Yeni Gelişme: 126 Kişi Tutuklandı

Antalya merkezli 32 ilde Maydonoz Döner’e yönelik operasyon düzenlenmişti. Maydonoz Döner restoran zinciri üzerinden FETÖ'ye finans sağladığı belirlenen 126 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
Maydonoz Döner'e FETÖ Soruşturmasında Yeni Gelişme: 126 Kişi Tutuklandı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle, Antalya merkezli olarak 31 ilde düzenlenen 'Kıskaç-40' operasyonunda, ünlü restoran zinciri Maydonoz Döner üzerinden silahlı terör örgütü FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen toplam 353 şüpheli gözaltına alınmıştı.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu kapsamında 4'ü kamu çalışanı toplam 126 kişi tutuklandı. 156 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Emniyetteki 1 şüphelinin ise sağlık sorunları nedeniyle adliyeye sevkinin yapılamadığı öğrenildi.

Maydonoz Döner'in Şubelerinde FETÖ Ağı Nasıl İşledi? Eski Çalışanı İtiraf EttiMaydonoz Döner'in Şubelerinde FETÖ Ağı Nasıl İşledi? Eski Çalışanı İtiraf EttiGüncel
Maydonoz Döner Operasyonunun Yeni Detayları... FETÖ ile 220 Milyon Liralık İşlem Hacmi, Gözaltına Alınanlarda ByLockMaydonoz Döner Operasyonunun Yeni Detayları... FETÖ ile 220 Milyon Liralık İşlem Hacmi, Gözaltına Alınanlarda ByLockGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Maydonoz Döner
Son Güncelleme:
Japonların Kış Tüyosu: Evleri Hamam Gibi Oluyor! Üşümek Nedir Bilmiyorlar Japonların Kış Tüyosu: Evleri Hamam Gibi Oluyor! Üşümek Nedir Bilmiyorlar
Cumhurbaşkanı'ndan Avrupa Birliği'ne Kritik Çağrı: 'Yanlıştan Dönün! Bize İhtiyacınız Var' 'Yanlıştan Dönün! Bize İhtiyacınız Var'
İmamoğlu'na 'Sahte Diploma' Soruşturması... Deniz Yücel'den Sert Çıkış: 'Adaylıktan Ekarte Edilmesine İzin Vermeyiz' İmamoğlu'na 'Sahte Diploma' Soruşturması... Deniz Yücel'den Sert Çıkış
Şekerden 300 Kat Daha Tatlı, Doğal Tatlandırıcı Olarak Biliniyor! Yeni Gelir Kapısı Olacak Şekerden 300 Kat Daha Tatlı, Doğal Tatlandırıcı Olarak Biliniyor! Yeni Gelir Kapısı Olacak
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Valisi Gül’den Derbi Açıklaması! 71 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı İstanbul Valisi Gül’den Derbi Açıklaması! İşlem Yapıldı
Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası!
13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler! 13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler!
Ahmet Çakar'dan Çok Konuşulacak Derbi Tahmini: Sonuca Kesin Gözüyle Bakıyor Ahmet Çakar Derbiyi Kazanacak Takımı Açıkladı
Sigaraya Zam Geliyor: Tarih Belli Oldu Sigaraya Zam Geliyor, Tarih Belli Oldu