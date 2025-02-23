Maydonoz Döner'in Şubelerinde FETÖ Ağı Nasıl İşledi? Eski Çalışanı İtiraf Etti

İstanbul başta olmak üzere, hem yurt içi hem de yurt dışında çok sayıda şubesi bulunan Maydonoz Döner isimli restoran zincirine yapılan FETÖ operasyonunda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İddiaya göre etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı anlaşılan çalışanlardan R.Ö.’ye ciro düşüşü, iş yeri dağınıklığı gibi bahanelerle mobbing uygulandı.

ESKİ ÇALIŞANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan R.Ö.’nün kamudan ihraç edilen FETÖ şüphelilerinin toplantılar yaptığına ilişkin CİMER’e bir itiraf mektubu yazdığı da tespit edildi. İşte Maydonoz Döner’e ilişkin yapılan incelemelerin yeni detayları…

Antalya merkezli 31 ilde gerçekleştirilen, 353 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, örgütle bağlantısını bildiği bir arkadaşının referansıyla garson olarak işe başlayan R.Ö.’nün ifadesi ortaya çıktı.

'5 AY İÇİNDE YÜKSELDİLER'

Garson R.Ö., kamudan ihraç edilen İ.B. ve A.T.’nin mağazada resmi olarak ortaklıkları bulunduğunu söyledi. Bu kişilerin 4 ay içinde hızla yükseldiğini belirten R.Ö. “Haklarında yargılama ve ihraç kaydı olan bu kişilerin bu kadar hızlı bir şekilde nasıl büyüdüklerini bilmiyorum” dedi.

'KHK’DEN İHRAÇ KAYDI OLAN KİŞİLER'

Mağazada servis elemanı, kurye, dönerci gibi çalışanların örgüt iltisaklarına denk gelmediğini söyleyen R.Ö., tüm mağazalarda mağaza sorumlularının bir kısmının mahrem hizmet görmüş, bir kısmının da KHK’den ihraç kaydı olan kişiler olduğunu söyledi.

'KAÇ YIL CEZA ALDIĞIMI SORDU'

Hissedarların genelde ihraç memur, ihraç mahrem yapı öğrencisi olduğunu vurgulayan R.Ö., şunları söyledi: Bir gün mağaza müdürü M.A. ile konuştuğumuzda bana kaç yıl ceza aldığımı sordu. Kendisine 1 yıl 6 ay ceza aldığımı belirtince bu tarz bir cezayı nasıl aldığımı, genelde 5 ya da 7 yıl insanların ceza aldığını bana tekrar sordu. Ben kendisine etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığımı o an için söylemedim ancak kendisi benim bu durumda ifade verdiğimi anlamıştı.

'BASKI KURULDU, İŞTEN ÇIKARILDIM'

“Örgütle bağlantısını bildiğim arkadaşımın referansı ile garson olarak işe başladım” diyen R.Ö. “Arkadaşım beni davet ederken yüzde 5 hisse payı ile ortak olabileceğimi belirtmişti ancak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığım öğrenilince hisse verilmedi, önce baskı kuruldu, sonra da işten çıkarıldım” diye konuştu.

Kaynak: AA