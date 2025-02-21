Ünlü Döner Şirketine 'FETÖ' Kıskacı! İstanbul'da da Şubesi Var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen “KISKAÇ-40” operasyonlarına ilişkin detayları sosyal medya hesabı X üzerinden duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda ünlü bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ’ye finansman sağladığını, personellerin de aralarında bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

ÜNLÜ DÖNER ZİNCİRİNE 'FETÖ' GÖZALTISI

Yerlikaya’nın aktardığına göre, franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüten ünlü döner zincirinin FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yerlikaya, detayları şöyle açıkladı:

Şubelerin, örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı,

Gayri resmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafların üzerinden (kuyumcu vb.) emanet usulü ile yapıldığı,

Şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi ve haklarında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

YURT DIŞI FİNANSMANI DA ORTAYA ÇIKTI

Bakan Yerlikaya, MASAK tarafından yapılan incelemelerde şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiğini de paylaştı.

Yerlikaya, paylaşımında şunları söyledi:

Bu paraların “ürün satın alımı” olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği,

Aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları,

Yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını artırmak için “kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması” talimatı verildiği,

Şirket ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise “işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu” şeklinde konuşmalar yapıldığı tespit edildi.

Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen “KISKAÇ-40” operasyonlarında; bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ’ye finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personelinin de (10 şüpheli) bulunduğu 353 şüpheli yakalandı.❗



FETÖ elebaşının ölümünden… pic.twitter.com/TATykRO3KR — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 21, 2025

Kaynak: AA