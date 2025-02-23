Tokat’ta Feci Kaza, Bir Çocuk Yaşamını Yitirdi
Tokat’ın Turhal ilçesinde yaşanan trafik kazasından acı haber geldi. Yaşanan trafik kazası sonucu 9 yaşındaki Ebubekir Aydoğan hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Turhal ilçesi Kayacık köyü kavşağında yaşandı.
İddiaya göre, E.K. idaresindeki 60 T 0155 plakalı ticari taksi ile M.A. kontrolündeki 60 AGN 475 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerle birlikte yaralanan toplam 5 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Turhal ve Tokat Devlet Hastanelerine kaldırılmıştı.
Kazadan ağır yaralı olarak Turhal Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 9 yaşındaki Ebubekir Aydoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma açıldı.
Kaynak: İHA
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