Tokat’ta Feci Kaza, Bir Çocuk Yaşamını Yitirdi

Kaza, saat 14.00 sıralarında Turhal ilçesi Kayacık köyü kavşağında yaşandı.

İddiaya göre, E.K. idaresindeki 60 T 0155 plakalı ticari taksi ile M.A. kontrolündeki 60 AGN 475 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte yaralanan toplam 5 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Turhal ve Tokat Devlet Hastanelerine kaldırılmıştı.

Kazadan ağır yaralı olarak Turhal Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 9 yaşındaki Ebubekir Aydoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma açıldı.

Kaynak: İHA