TEM'de Zincirleme Kaza, Yaralılar Var

TEM Otoyolunu İstanbul Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirilirken, kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu 5. Levent mevkisi Ankara yönünde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan 34 LZ 3279 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden fren yaptı. Bunun üzerine sürücülerinin takip mesafesini korumadığı 41 AAV 919, 35 CJF 062, 34 HOS 647 ve 34 MMF 519 plaka 4 araç da birbirine çarparak kazaya karıştı. Kazanın ardından ihbar sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

TEM'de Zincirleme Kaza, Yaralılar Var - Resim : 1

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri kazanın ardından yolu temizleme çalışması yaptı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçlar trafik çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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İstanbul TEM Otoyolu Trafik kazası
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