Maydonoz Döner Operasyonunun Yeni Detayları... FETÖ ile 220 Milyon Liralık İşlem Hacmi, Gözaltına Alınanlarda ByLock

300’den fazla şubesi olan, İstanbul’da da onlarca şubesi bulunan ünlü yemek şirketi Maydonoz Döner’e yapılan FETÖ operasyonunda çalışanların da aralarında bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alınmış ve kayyım atanmıştı.

Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunun detayları ortaya çıktı. 10 ay önce başlatılan çalışmalar sonucunda FETÖ'den referansı olmayanların garson dahi yapılmadığı iddia edilen zincir döner restoranlarda çalışan şüpheliler ile daha önce meslekten ihraç edilen vali yardımcısı ve kaymakamlar arasında hesap hareketleri olduğu belirlendi. FETÖ ile iltisaklı bu kişilere yüzde 5 ile yüzde 10 arasında pay ve gayri resmi ortaklık verildiği tespit edildi.

ŞÜPHE ÇEKMEMEK İÇİN BAKIN NE YAPMIŞLAR!

Şüphelilerin, kendi hesaplarına gönderdikleri paralar için açıklamada 'yüzde 5 hisse payı' yazarak şüphe çekmemeye çalıştıkları; şubelerde garson, kasiyer olarak SGK kaydı olan çalışanların şirket yetkililerine yüksek meblağda para transfer ettiği ortaya çıktı. Öte yandan şüphelilerin takibe takılmamak için birbirlerini hesaptan para gönderilmemesi yönünde uyardığı da öğrenildi.

Döner zincirinin şubelerine eleman alırken "soruşturması var mı, bizden mi" diye görüşmeler yaptığı ve etkin pişmanlıktan faydalandığı anlaşılan çalışanlara ise hisse vermeyip, bu kişileri işten çıkardığı saptandı.

220 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) araştırmalarına göre, şirketin, FETÖ'den kaydı olan kişilerle arasında yaklaşık 220 milyon liralık işlem hacmi olduğu belirlendi. Franchising (isim hakkı) sistemiyle olağandışı büyüyen şirketin, illerdeki bayiliklerini yapan örgüt üyelerinin ticari geçmişleri olmamasını fırsat bilerek, sistemsel açıklar oluşturup, düşük vergi bildiriminde bulunduğu da tespit edildi.

YURT DIŞINDAN PARA TRANSFERİNE 'FRANCHISING' YÖNTEMİ

Maliye tarafından kesilen cezaların ise franchising sisteminde yer alan şubelere ödetilerek şirket genel merkezinin bu parasal yükümlülüklerden kurtarıldığı, bu sayede şirkete giren nakit akışının arttığı ortaya çıktı. Şirketin bu yöntemi kullanarak yurt dışından para transferini ticari faaliyet gibi göstermeyi amaçladığı belirtildi.

102 ŞÜPHELİDE BYLOCK ÇIKTI

Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan 353 şüpheliden 83'ünün daha önce kamu görevinden çıkarıldığı, 197'si hakkında FETÖ kapsamında adli işlem kaydı bulunduğu, adli işlem görenlerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadığı, 102'sinin ise örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA